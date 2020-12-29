شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية قانون البحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر حريصة على احترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المعمول بها في العلاقات الدولية، مشيرا أن مصر كانت في مقدمة الدول التي سارعت بالتصديق علي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.

وأضاف عبد الحكم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة مع الإعلامية ريهام السهلي المذاع علي قناة اكسترا نيوز، أن هذا القانون أتاح لمصر ترسيم الحدود البحرية مع قبرص وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص لترسيم الحدود مع اليونان وهذا الترسيم مع البلديين يعد إنجازا كبيرا لمصر في إطار احترام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأوضح عبد الحكم، أن هذا الترسيم يتيح لمصر استغلال الموارد الطبيعية خصوصا النفط والغاز في المناطق الخالصة لمصر وهو الأمر الذى ينعكس بالإيجاب علي الاقتصاد المصري، لافتا إلي أن هناك العديد من دول الاتحاد الأوروبي يرغبون في الانضمام إلى منظمة غاز شرق المتوسط نظرا لأهميته في تأمين الاحتياطات.