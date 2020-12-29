شكرا لقرائتكم خبر عن موظف أمن يهون على مرضى كورونا بالغناء والتواشيح فى لقطة إنسانية رائعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض برنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على قناة "النهار"، مقطع فيديو لموظف أمن بأحد المستشفيات، وهو يمر على غرف المرضي المصابين بفيروس كورونا، ويغني لهم تواشيح دينة بصوته الرائع لمواساتهم والتخفيف عنهم، وسط تفاعل المرضي معه.

وقال خلال فيديو عرضه برنامج "صبايا الخير"، إنه حريص على ذلك بهدف التخفيف عنهم ومواساتهم، مضيفًا:"الكلام من القلب للقلب".

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

وأعلنت الوزارة عن خروج 553 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110015 حالة.

كما اشارت إلى أنه تم تسجيل 1226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 جديدة.