شكرا لقرائتكم خبر عن "2020 لن تتكرر".. بسنت يوسف: حياتنا ستكون أفضل العام الجديد بعد مرور أول شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بسنت يوسف خبيرة التارو، إن ما تقوله كلها توقعات وغير متأكدة من شيء، ولكن العام الماضى أشياء كثيرة كانت صحيحة، موضحة أن الوضع الذى نعيشه بسبب كورونا يعد درس للجميع أنه لا شيء له قيمة بجانب الصحة، وتابعت: "كلنا حياتنا هتكونا الأفضل و2020 لن تتكرر ولكن بعد مرور أول شهرين، هيكونوا أسخف شهرين وشوية صغيرين في مارس، حاجات ضخمة هتفاجئنا مش ممكن تكون حاجات قوية".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحكاية"، على فضائية "mbc مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن علم التارو 78 كارت بها أشكال ومشاهد مثل تجميع الصور، وبترتيب معين يكون لها معنى، والكروت بجانب بعضها تكون جملة معينة لها معنى.

وأشارت إلى أن كل شخص محظوظ بطريقته، مضيفة: "هناك أبراج كانت تعبانة السنة اللى فاتت الحمل والسرطان والميزان والجدى، ولكن السنة دى السرطان والميزان والحمل والجدى أبراج منقلبة، أما أبراج الأعمدة الثور والأسد والعقرب والجدى".