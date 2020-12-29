شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكلية البحرية الأسبق: سلاحنا المصرية يتبوأ المركز السابع على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، إن القوات البحرية المصرية قادرة على مواجهة أى تحديات بأعالى البحار فى شرق المتوسط.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة مع الإعلامية ريهام السهلى المذاع على فضائية اكستر نيوز، أن القوات البحرية المصرية تمتلك قدرات على ردع أي هجوم، بفضل الكفاءة القتالية والتطورات التي شهدتها المنظومة البحرية، مؤكدا أن سلاح البحرية المصرية يتبوا المركز السابع على مستوى العالم حسب تصنيف موقع جلوبال فابر باور.

وأشار، «الرئيس السيسى كان في منتهى الذكاء والحكمة خلال تطويره قدرات البحرية الأعوام الماضية، ومصر لا تعتدى ولكن قادرون على رد أي اعتداء».

وعلى جانب آخر، أكد اللواء محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، أن انضمام الغواصة الجديدة، يعتبر جزء من تنامى القوات البحرية، وتزود القدرة القتالية لهذه القوات، خاصة فى مجال فرض السيطرة البحرية على مناطق محدده.