مدير الكلية البحرية الأسبق: سلاحنا المصرية يتبوأ المركز السابع على مستوى العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، إن القوات البحرية المصرية قادرة على مواجهة أى تحديات بأعالى البحار فى شرق المتوسط.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة مع الإعلامية ريهام السهلى المذاع على فضائية اكستر نيوز، أن القوات البحرية المصرية تمتلك قدرات على ردع أي هجوم، بفضل الكفاءة القتالية والتطورات التي شهدتها المنظومة البحرية، مؤكدا أن سلاح البحرية المصرية يتبوا المركز السابع على مستوى العالم حسب تصنيف موقع جلوبال فابر باور.
وأشار، «الرئيس السيسى كان في منتهى الذكاء والحكمة خلال تطويره قدرات البحرية الأعوام الماضية، ومصر لا تعتدى ولكن قادرون على رد أي اعتداء».
وعلى جانب آخر، أكد اللواء محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، أن انضمام الغواصة الجديدة، يعتبر جزء من تنامى القوات البحرية، وتزود القدرة القتالية لهذه القوات، خاصة فى مجال فرض السيطرة البحرية على مناطق محدده.
وأضاف اللواء مرزوق، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه فى الخمس سنوات الاخيرة شهدت القوات البحرية المصرية تطورا كبيرا، مثل حاملتي المروحيات والطائرات المحمولة على الحاملات، وكذلك الغواصات، مما يساعد على زيادة القدرات القتالية، وهذا يتماشى مع زيادة مصالح مصر الاقتصادية فى منطقة البحر المتوسط.
وأوضح اللواء مرزوق، أن تلك الوحدات تسمح بتأمين المصالح الاقتصادية، خاصة مثل حقول الغاز، والتى تبعد 100 ميل عّن ساحل مصر، والتى يجب تأمينها بشكل كامل.
وأكد مدير الكلية البحرية الاسبق، أن اولادنا تدربوا بشكل كامل على الغواصة الجديدة، وهم الذين قادوها من ألمانيا إلى مصر، بالاضافة لاستيعابهم كافة التكنولوجيات الحديثة فى الغواصة.
يذكر أن الغواصة الجديدة وصلت اليوم الثلاثاء، إلى أرض الوطن الغواصة المصرية الجديدة اس 43 من طراز (209/1400).
وتعد الغواصة الجديدة من أقوى أنواع الغواصات الهجومية على مستوى العالم، ومزودة بأنظمة تتحكم فى إطلاق الطوربيدات.
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