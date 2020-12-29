شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: المنتخبات المشاركة فى كأس العالم لليد أكدت حضورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن مصر لن تغلق غلق تام، ولكن نشدد على الإجراءات الاحترازية، وكذلك الأندية والأنشطة الرياضية لن توقف، ونظام الأكواد موجود، ولكن طبقا لقرارات مجلس الوزراء، فالتجمعات فقط هى المرفوضة، وكذلك الجمعيات العمومية.

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع كريمة عوض وخيرى رمضان، على القاهرة والناس، أن مصر ستتحدى الصعاب فى بطولة كأس العالم لكرة اليد، التى ستستضيفها مصر، موضحا أن الاتحاد الدولى أكد أنه ليس هناك تأجيل، كما أن أوروبا التى ينتشر فيها كورونا أكثر مننا الدوريات تعمل بشكل طبيعى.

وتابع، هناك 32 فريقا بما فيهم مصر، بمتوسط 40 أو 50 شخصا، سيلتزموا بإجراءات احترازية، واللجنة التنظيمية تعمل بشكل جيد الآن، والعمل قائم على الخطة التسويقية، وأيضا الإنشاءات تمت على قدم وساق، وهناك مساندة من القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، فنحن نستعد بمنتهى القوة للبطولة، لآن كأس العالم لليد حدث كبير وضخم.

وأردف، الموجة الأولى من الفيروس كانت أصعب بسبب أن الأمر كان مجهولا، ولكن المرحلة الثانية أصبحنا نعرف عنه الكثير، وذلك وضعناه فى الاعتبار ونحن نفكر فى الحضور الجماهيري بالبطولة، والذى سيكون 4 آلاف، وهناك مستشفى فى أماكن الصالات والاقامات، والدول المشاركة أكدت على تواجدها وحضورها، والسفارة الألمانية تواصلت معنا لهذا السبب، واليابان أيضا ستأتى مبكرا، وفيما يتعلق بالدورى، فهو قائم ولن يقف.

وعن انتخابات اتحاد الكرة، قال صبحى، نقدر الاتحاد الدولى لكرة القدم الذى وقف بجوار مصر، ولكنه لدينا بعض الإجراءات الخاصة بنا، وهناك تنسيق مع اللجنة الثلاثية.

وعن فريق الزمالك، أكد صبحى، سيتم الكشف عن العضو الثالث بلجنة نادى الزمالك خلال الأيام المقبلة، وسيكون أحد القضاة السابقين أو الحاليين، وجميعنا مع الكيان، والمجلس المؤقت أصبح لهم تدفقات مالية والأمور بدأت تستقر.