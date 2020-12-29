شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: الرئيس يقدم دعما غير محدود لنجاح كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا بالحفاظ على صحة المواطن المصرى؛ مؤكدا أن بطولة كأس العالم لكرة اليد لن يتم تأجيلها وستستضيفها مصر في موعدها.

وأضاف صبحي خلال مداخلة هاتفية برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها اتخذت جميع التدابير الاحترازية لتنظيم كأس العالم لليد؛ مرددا: «العالم كله وافق على الحضور إلى مصر ولعب بطولة كأس العالم هنا بعد أن بذلنا مجهودا كبيرا».

وأشار الوزير، إلى أن مصر ستقدم وجبة رياضية دسمة خلال بطولة كأس العالم لكرة اليد، منوها إلى أن مصر سوف تشهد خلال الفترة القادمة تنظيم بطولة دولية لـ«السلاح».

ولفت أشرف صبحى إلى أن دول العالم تنفق أموالا كثيرة جدا لتعلن عن السياحة بها والبطولة سوف تكون أداة مصر للترويج للسياحة، مؤكدا أن الرئيس السيسي يقدم دعما غير محدود من أجل نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد.

ونوه الوزير، إلى أنه تم وضع قواعد من أجل الجماهير التى ستحضر مباريات كأس العالم لكرة اليد؛ مشيرا إلى أن حوالي 4 آلاف مشجع سوف يسمح لهم بحضور المباريات في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.