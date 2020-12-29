شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الفيروسات بالتعليم العالى: ذروة كورونا فى الأسبوع الأخير من يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إن سرعة انتشار الفيروس أهم الاختلافات بين الموجة الاولى والثانية لكورونا، مضيفة أن هناك حالات ما بين خفيفة ومتوسطة وشديدة، والشديدة هى التى تحتاج إلى رعاية فى المستشفى، وكذلك ظهور حالات الإصابة بكورونا بالأطفال.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجه كلمة أخيرة المذاع على قناة on، أن ذروة فيروس كورونا فى الأسبوع الأخير من شهر يناير، لافتة إلى أن الحالات الشديدة عند هى أصحاب الأمراض المزمنة والإمراض التنفسية ويحتاجون لرعاية مركزة، متابعة: "الأعداد مش هتزيد عن 140 ألف إصابة بفيروس كورنا حتى نهاية شهر يناير، ومن الممكن الفترة القادمة سنسجل حالات ما بين ألف إلى 1500 إصابة يوميا.

وتابعت أن 80% من حالات الكورونا بتمر كأنها برد ومفيش حد بيحس بيها، وحذرت المواطنين بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.