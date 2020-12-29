شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: محافظة القاهرة الأكثر مخالفة لقرار غلق المحلات بـ 2821 محلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم توجيه المحافظين بتنفيذ القرارات بمتابعة الإجراءات الاحترازية بمنع التجمعات والاحتفالات راس السنة، وذلك بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وزير التنمية المحلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجه كلمة أخيرة المذاع على قناة on،: أغلقنا 11608 محال بينهما 3480 مقهى وتم غلق 4938 محلا و34 سوقا وأغلقنا 5000 سنتر تعليمى على مستوى الجمهورية لمخالفة لمواعيد الغلق والالتزام بنسبة التجمعات 50%، مؤكدا أن محافظة القاهرة هى الأولى فى المخالفات تم غلق 2821 محلا.

وتابع أن الوزارة أكدت على المحافظين تطبيق قرار الغلق، مضيفا أن هناك إجراءات غلق المحالات التجارية فى مواعيدها تطبق بكل حزم.

وردا عن سؤال الإعلامية لميس الحديدى "عاوز اعرف حالتك الصحية بعد إصابتك بفيروس كورونا وربنا يعينك أنت بتعمل ومصاب"، قال خالد قاسم: "الحمد الله على كل حال".