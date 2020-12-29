شكرا لقرائتكم خبر عن الإليزيه: مقتل 3 جنود فرنسيين فى مالى بعد استهداف مدرعة بعبوة ناسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الرئاسة الفرنسية، مقتل 3 جنود فرنسيين بعملية في مالي، بعد استهداف سيارتهم المدرعة بعبوة ناسفة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن الجيش المالى، مقتل 10 إرهابيين فى منطقة موندورو وسط مالي، وأكد الجيش - فى بيان بثته الإذاعة المالية اليوم السبت - أنه بعد تعرض قافلة تابعة للقوات المسلحة المالية وسط البلاد بين دينانغورو وموندورو لهجوم إرهابي، تلقت كتيبة من القوات المسلحة المالية دعمًا من القوات الجوية.

وتابع البيان: بفضل الدعم الجوي؛ تمكن الجيش المالى من قتل عشرة إرهابيين. ولم تسجل أية خسائر فى صفوف الجيش المالي.