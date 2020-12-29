شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على رئيس قطاع مكتب الثقافة.. ومصادر: أمور خارج الوزارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” من مصادر مطلعة، أنه تم إلقاء القبض على أحمد محمد صلاح بهجت رئيس قطاع مكتب وزارة الثقافة، اليوم، حيث اقتادته جهات أمنية إلى التحقيق معه.
وأشارت المصادر إلى أن سبب إلقاء القبض عليه غير معلوم حتى الآن على وجه التحديد، ولكنه لا يمت للوزارة بصلة.
وشغل "بهجت" منصب رئيس قطاع مكتب وزارة الثقافة من مايو من العام الماضي، وكان يشغل قبل هذا المنصب رئاسة الإدارة المركزية لشئون العاملين والشئون الإدارية بدار الأوبرا، كما كان رئيسًا للعديد من اللجان التنفيذية.
وسنوافيكم بالتفاصيل..
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