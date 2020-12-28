شكرا لقرائتكم خبر عن نجل سامي عنان: الجماعة الإرهابية هدفها إسقاط الدولة ولن ينجحوا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور سمير عنان، نجل الفريق سامي عنان حقيقة ما تردد عن وجود رسالة من والده ستنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما عن الصحة.

وأضاف عنان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الأمر ليس بجديد وهناك صفحات باسم الفريق سامي عنان وتم التقدم ببلاغات للنائب العام ضد هذه الصفحات ولكنها تبث من الخارج والوالد لا يمتلك أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: "الصفحات المزورة تقوم دائما بالتعليق على بعض الأحداث والجماعة الإرهابية الخائنة المتهم الأول لأنهم يسعون دائما لإسقاط الدولة ولن ينجحوا".

وأوضح نجل الفريق سامي عنان أن الوالد عسكري وحال رغبته في الحديث فهناك إجراءات يجب الخضوع لها، مشيرا إلى أنه نفى خبر البيان المزعوم على صفحته الشخصية فور انتشار الشائعة.

واختتم حديثه قائلا: «لن يستطيع أحد أن ينال من مصر».