شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الحالة الصحية لوكيل «صحة القليوبية» بعد اشتباه إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد ديوان عام محافظة القليوبية، تعرض الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لوعكة صحية واشتباه الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على «فيس بوك»، استقرار الحالة الصحية لوكيل الوزارة، وأنه جاري استكمال الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة الصحية له.

وجاء بالبيان: «تتقدم محافظة القليوبية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للدكتور حمدي الطباخ وكيل الوزارة، وذلك بعد إصابته بوعكة صحية واشتباه تعرضه لفيروس كوفيد 19 المستجد، ونود أن نطمئن الجميع أن الدكتور حمدي بخير وحالته مستقرة والحمد لله، وجاري استكمال الفحوصات الطبية اللازمة، نسأل المولى عز وجل الصحة والعافية، ويعود سريعا لعمله بالمديرية».

كان وكبل الوزارة تم حجزه بمستشفى قها للحجر الصحي مساء اليوم بعد إصابته باشتباه كورونا.