شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: مصر مرت بظروف صعبة.. و«السيسي شايل على عاتقه حمل كبير جدا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، إن مصر مرت بظروف صعبة جدا خلال الفترة الماضية ولولا تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي كان الأمر سيكون صعب جدا.

وأوضح مميش، خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها جامعة الدلتا، الإثنين، أن «الرئيس السيسى شايل على عاتقه حمل كبير جداً وهو أن تظل مصر دائما في المقدمة، وعلي الرغم من الزيادة السكانية الرهيبة والأعباء الكثيرة وكثرة التحديات لكننا نقف بقوة وعلينا جميعاً أن نعمل بإخلاص ووطنية في كل المجالات».

وتابع: «مصر مرت بظروف صعبة جدا وأخطر الأمراض التي تأتي من جوانا واللي حصل في مصر في الفترة السابقة شيء صعب، ولكن المصريين تظهر معادنهم وقت الشدة، فالمصريون جميعا نزلوا ودافعوا عن مصر وقت الشدة، وفي فترة 25 يناير كانت فترة عصيبة ولولا تدخل الرئيس السيسي كان الأمر سيكون صعب جدا ولكن مصر لديها جيش قوي ورجال مخلصين والمصريين هما اللي حموا مصر ولم نأت بدولة أجنبية تحمينا كما حدث في بعض الدول، وكان المقصود أن تقع مصر والحمد لله لم ولن تقع وقمنا بتطوير البلد وستقوى أكثر وٱكثر».

وعن مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة، قال: «بعد تعيينى رئيسا لهيئة قناة السويس، تلقيت تليفون في بداية تولي المسؤولية أن القناة توقفت وأن سفينة شحطت عند بورسعيد وتوقفت القناة، وقمنا بمحاولة تعويم السفينة وفكرت وقتها لماذا لا نصنع (تراك) بديل للقناة حتى لا تتوقف وتوفر الوقت والجهد ولا تعطل السفن، وبعدما جلست مع شباب الهيئة درسنا المجرى الملاحي وكيفية تحسينه وفكرنا في القناة الموازية والتي تختصر زمن الإبحار للنصف تقريباً، وتكون تشجيعاً للسفن على العبور من القناة، وبعد تولي الرئيس السيسي عرضت الفكرة عليه ووافق عليها، وكان وقت التنفيذ في 36 شهرا، وطلب الرئيس أن يكون التنفيذ في سنة واحدة فقط».

وأشار إلى أن فكرة قناة السويس كانت موجودة من أيام محمد على ولكنه كان يخشي على مصر من الاحتلال والدخول في حروب، وبعد إنشاء قناة السويس ظهرت بورسعيد والإسماعيلية وكانت زمان السويس فقط.

وأكد أن حفل افتتاح قناة السويس في الماضي تكلف نفس قيمة حفر القناة أما بالنسبة لقناة السويس الجديدة فالدولة لم تتكلف أي أموال في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وكانت بمجهودات وتمويل من رجال الأعمال المصريين بعيداً عن تكلفة الحفر للقناة وبعيداً عن أموال المصريين التي أودعوها للمشاركة في أعمال القناة وكنت اخشي وقتها أن يقولوا أننا استغلينا أموال المشاركين في الصرف على الحفل و«لكن لم تتكلف الدولة مليم واحد في تكاليف الحفل وبفضل الله خرج الحفل بصورة مشرفة لمصر».

وعرض مميش فيلما تسجيليا عن خطوات تنفيذ حفر قناة السويس الجديدة والتي تم خلالها حفر 250 مليون متر مكعب من الرمال تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذلك 230 الف متر مكب وهو معدل التكريك واعلي معدل تقوم به المعدات في اليوم، وهو العمل الذي اشترك به اكثر من 50 الف عامل على امتداد 72 كيلو مترا، في 8760 ساعة فقط، لتبهر مصر العالم بالإنجاز الكبير في حفل افتتاح القناة.