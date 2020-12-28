شكرا لقرائتكم خبر عن «تحذير من الإصابات العائلية».. «العلمية للفيروسات» تكشف موعد ذروة موجة كورونا الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العلمية للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، إن جميع اللجان العلمية التابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالي تشهد تنسيقًا فيما بينهما مكثفًا منذ جائحة كورونا، بالأخص في مراجعة البرتوكولات العلاجية المتبعة لمعالجة المصابين.

حول التنسيق فيما يخص اللقاحات المحتملة، قالت في خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، إنه يتم التنسيق أيضًا فيما يخص التطعيمات واللقاحات بين لجان التعليم العالي والصحة، مؤكدة أن أن اللجنة تدرس بالتعاون مع لجان وزارة الصحة العلمية كافة اللقاحات الأخرى بخلاف ساينوفارم.

بالنسبة إلى برتوكولات العلاج وتغيرها في الموجة الثانية لفيروس كورونا، أوضحت «أنور» أن المضاد الحيوي «زيثروماكس» لازال موجودًا ولم يلغى في البرتوكول العلاجي لكن ما تم هو التفرقة بين علاجات الحالات البسيطة والمتوسطة والشديدة، حيث تبدأ التفرقة بين الحالات من مرحلة التشخيص على سبيل المثال متى يدخل الكورتيزون؟ ومتى يبدأ تعاطي المضاد الحيوي؟

عن أهم ملاحظتها في أعراض مصابي الموجة الثانية، قالت: سرعة الانتشار والإصابات العائلية لكن بالنسبة إلى شكل وملامح الإصابات فهي لم تختلف كثيرًا عن الموجة الأولى فتتراوح ما بين البسيطة والمتوسطة والشديدة. تابعت: الدراسات الإحصائية تتوقع أن تكون الذروة في أواخر يناير تقريبًا في الأسبوع الثالث، مؤكدة أن وصول أرقام الإصابات اليومية إلى 1500 يعني الاقتراب من الذروة.