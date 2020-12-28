شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يعلن استلام أقساط العقود السنوية للأملاك قبل 31 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على تحصيل إدارة الأملاك بمجلس المدينة الأقساط المستحقة للعقود السنوية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية بنطاق المركز.
وأكد «جاب الله»، بأن هذه الاستجابة تأتي حرصا من محافظ مطروح على عدم تأخر إيرادات الدولة وتفادي تعرض المواطنين لتوقيع غرامات تأخير قبل آخر موعد لسداد الأقساط، وهو 31 ديسمبر الجاري، بعد زيادة أعداد المواطنين لسداد الأقساط قبل موعد الغلق.
ووجه رئيس المدينة الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح على الموافقة للتيسير وتسهيل الإجراءات على المواطنين في سداد الأقساط للأراضي الواقعة بنطاق هيئة المجتمعات العمرانية قبل 31 ديسمبر الجاري.
وقدم رئيس مدينة مرسى مطروح الشكر للمهندسة أحلام المصري مستشار المحافظ للأملاك على سرعة الاستجابة للطلب المقدم من مجلس المدينة لاستلام الأقساط السنوية لعقود هيئة المجتمعات العمرانية .
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