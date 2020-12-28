شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو فهمي: فن الكاريكاتير أصله فرعوني.. ومصطفى حسين سيظل «في وجدان المصريين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان عمرو فهمى رسام الكاريكاتير إن نشأة فن الكاريكاتير في مصر يعود إلى عصر الحضارة الفرعونية القديمة، مؤكدًا أنه ليس فنًا حديثًا، حيث كان أحد سبل التوثيق الذي اعتمد عليه الفنان المصري قديماً من خلال التعبير الساخر في رسومه على ورق البردي وقطع الفخار.

جاء ذلك خلال الصالون الثقافي الذي نظمته نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، بعنوان «كاريكاتير عمرو فهمي.. حدوتة مصرية»، وأدارته الباحثة أميرة مجاهد.

وأشار «عمرو» إلى أن ظهور فن الكاريكاتير المصري المعاصر والذي قام بدوره بتوثيق تاريخ مصر الحديث، وما مرت له على مدار السنين من خلال رسوم فنانين متميزين تركوا بصمة في هذا المجال من الفنون.

وتحدث «عمرو» عن نشأته وحبه للكاريكاتير والرسم منذ صغره تحديدًا في المرحلة الإعدادية بمدرسة عبدالعزيز جاويش بالإسكندرية وسرد تفاصيل أول لوحة له، والتي كانت سبب تعارفه على الفنان مصطفى حسين الذي طلب لقاءه والتواصل معه.

وأكد أن الفنان مصطفى حسين عاش معه سنوات طويله وكان الاب الروحي له طوال 31 عامًا، مشيرًا إلى ان مصطفى حسين صدرت له شهادة ميلاد ولم تصدر له شهادة وفاه نظرا لأنه عايش في وجدان كل المصريين لما قدمه من فن عظيم ولخدمة الوطن.

وأكد «عمرو» أن الكاريكاتير يعد لغة عالمية يستطيع من خلال المتلقي أيًا كانت لغته أن يدرك المضمون المقدم له وأن يتعرف بسهولة على الهوية التي يمثلها الفنان في لوحاته.

من جانبه قال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، أن نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على تناول الموضوعات الحيوية والثقافية في إطار حدث شهري لذلك تم تدشين صالون المهندسين الثقافي، والذى يستضيف كوكبه من المثقفين والفنانين في مصر.

وقال إن فكرة الصالون كانت لأعضاء اللجنة لخدمة المهندسين وأسرهم، موضحًا أن تنظيم الصالون سيكون مرة شهريًا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

بالصور.. عمرو فهمى : فن الكاريكاتير يعود للحضارة الفرعونية.. ومصطفى حسين عايش فى وجدان المصريين

بالصور.. عمرو فهمى : فن الكاريكاتير يعود للحضارة الفرعونية.. ومصطفى حسين عايش فى وجدان المصريين

بالصور.. عمرو فهمى : فن الكاريكاتير يعود للحضارة الفرعونية.. ومصطفى حسين عايش فى وجدان المصريين

بالصور.. عمرو فهمى : فن الكاريكاتير يعود للحضارة الفرعونية.. ومصطفى حسين عايش فى وجدان المصريين