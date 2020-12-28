«المحطات الإذاعية» ضمن أولى محاضرات إعلاميي جنوب السودان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«المحطات الإذاعية» أولى المحاضرات لإعلاميي جنوب السودان

التقت الدكتورة ميرال مصطفى، الأستاذ المساعد ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بالجامعة الحديثة، اليوم، مع الإعلاميين الأفارقة من دولة جنوب السودان الناطقين بالإنجليزية في ورشة عمل عن تسويق شخصية المحطات الإذاعية.

واستعرضت د.ميرال كيفية الترويج لشخصية المحطة الإذاعية من خلال التخطيط البرامجي المناسب واختيار القوالب البرامجية التي تؤكد هوية المحطة؛ للوصول إلى الجمهور المستهدف بدقة عالية وجذب قطاعات أخرى من الجمهور، وجذب مساحة أوسع في سوق الإعلان.

يأتي ذلك ضمن دورة وزارة الدولة للإعلام لتدريب إعلاميي دولة جنوب السودان، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، والتي تستمر لمدة ٤ أسابيع.

كما تناول اللقاء كيفية توظيف تكنولوجيا الاتصال الحديثة في البرمجة الإذاعية واستخدام منصات التواصل الاجتماعي للترويج لهوية المحطة الإذاعية، والاستعانة بخبراء التسويق لوضع الخطط الإعلانية التي تدعم شخصية المحطة الإذاعية، وكذلك كيفية استخدام الموسيقى المناسبة وأنواع الموسيقى التي تناسب طبيعة المحطة الإذاعية والتسويق للمحطة من خلال الفعاليات والمناسبات والمسابقات، وتبني الحملات الخيرية التي ترسخ هوية المحطة الإذاعية.

المحطات الإذاعية في أولى محاضرات دورة وزارة الدولة للإعلام لإعلاميي جنوب السودان

المحطات الإذاعية في أولى محاضرات دورة وزارة الدولة للإعلام لإعلاميي جنوب السودان

المحطات الإذاعية في أولى محاضرات دورة وزارة الدولة للإعلام لإعلاميي جنوب السودان