شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» بكفر الشيخ يتبرع بـ 3 أجهزة ومستلزمات طبية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبرعت أمانة حزب مستقبل وطن بكفرالشيخ، بالتنسيق مع أمانة المشروعات الصغيرة بالمحافظة، بثلاثة أجهزة توليد أكسجين للجهاز التنفسي ومستلزمات طبية ووقائية لإحدى لجان الزكاة، لاستخدامها لمرضى العزل المنزلى في إطار جهود مواجهة فيروس كورونا.

قال خميس عابوه، أمين المشروعات الصغيرة بالمحافظة، إنه جرى تسليم الأجهزة بالإضافة إلى مستلزمات طبية آخرى للجنة الزكاة بمنطقة سخا مركز كفرالشيخ، لاستخدامها في علاج مرضى فيروس كورونا كتبرع من الحزب لخدمة الأهالى، موضحا أن الحزب قام بتقديم مجموعة مساعدات عينية منها أجهزة ومعدات طبية وكمامات وقفازات ومواد مطهرة، تم توزيعها خلال الفترة الماضية لمواجهة الفيروس.

وأشار الدكتور على أبوشوشة، الأمين المساعد بالمحافظة، إلى وضع خطة منذ اتخاذ الدولة إجراءات مواجهة فيروس كورونا تمثلت في توفير مواد التطهير والتعقيم للمنشات في المدن والقرى وتوزيع مواد غذائية وغيرها، موضحا أن الحزب مستعد لتقديم يد العون للفئات الأكثر احتياجا لدعم جهود الدولة في مواجهة الفيروس.