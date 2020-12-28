شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي اشتراطات البناء الجديدة .. الغرامة والسجن عقوبة البناء بدون ترخيص (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، على قرارات الحكومة بشأن إعلان استئناف البناء بما يتوافق مع القوانين.

وقال "الفيومي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد مساء اليوم الإثنين: «الهيئة العامة للتخطيط العمراني تحدد اشتراطات البناء بالتعاون مع المحافظات وفقا لقانون البناء الموحد»، مشيرا إلى أن قرار الحكومة أعلن اليوم استئناف أعمال البناء للحاصلين على رخصة، في إطار الاشتراطات البنائية للمنطقة المتواجد بها العقار.

وتابع «لن يتم البناء بدون رخصة، وكل حي سيحدد لسكانه الاشتراطات البنائية»، مشيرا إلى أن عقوبة البناء بدون رخصة ستصل إلى الإزالة والغرامة والحبس لمالك العقار ومهندسي الأحياء.

وأوضح أن الاشتراطات البنائية تراعي الكثافة السكانية والتخطيط العمراني.