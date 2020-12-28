شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم أسوان» يشهد تدريب معلمي الرياضيات على استخدام الألعاب لشرح المنهج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، ورشة العمل لمعلمي الرياضيات بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بإدارة أسوان التعليمية، بهدف تدريبهم على استخدام الألعاب التعليمية في شرح المنهج الدراسي .

و أسفرت ورشة اليوم عن أفكار جديدة باستخدام الألعاب الإلكترونية التعليمية قدمها المعلمين.

وأكد «القبيصي»، على أهمية تعميم الفكرة على 30 معلم رياضيات على الأقل الأسبوع المقبل، ثم 30 آخرين في الأسبوع الذي يليه، لتعميم الفكرة على جميع معلمي الرياضيات بمختلف المراحل، لكسر حاجز جمود مادة الرياضيات وصعوبة فهمها لدى معظم الطلاب، لما تحويه من قوانين ومعادلات متعددة ومختلفة وافتقادها لعنصر التشويق والإثارة.

وأضاف أنه سيخاطب مركز التطوير كذلك لتدريبهم على برامج التواصل مثل (webex- teams- zoom)، على أن يقوموا في أول أسبوع دراسة بالفصل الثاني بتحضير دروس باستخدام هذه البرامج وغيرها، تمهيدًا لتوزيعها على الزملاء المعلمين بمختلف الإدارات التعليمية، ووعد المتميزيين منهم بمكافأة شهر.

و أشار «القبيصي» إلى أهمية الألعاب التعليمية ودورها في خدمة المناهج الدراسية وغرس القيم التربوية الإيجابية في نفوس الطلاب من خلال تقديم المادة العلمية داخل إطار تربوى ترفيهى ممثل في الألعاب التعليمية الهادفة التي تركز على فهم الطلاب للمادة بطريقة شيقة وجديدة وجذابة.