شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محطة بحوث سخا يحذر مزارعي بنجر السكر من «السركسبوري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور عبدالمنعم سيد أحمد الجندي، وكيل محطة بحوث بساتين سخا بمركز البحوث الزراعية، مزارعي بنجر السكرن والذي يعتبر أحد المحاصيل الرئيسيه بمحافظة كفرالشيخ، من إصابة أوراق نبات البنجر بالتبقع السركسبوري، لافتا إلى أنه مرض فطري يؤثر على المحصول.

وأضاف «الجندي»، بأن المسبب المرضي هو فطر سركسبورا بيتيكولا، وأن الظروف الملائمة لانتشار المرض، الرطوبة العالية والتي تصل من 85% مع درجات حرارة معتدلة، أي تكون في حدود 15-17 ليلا، كما أنه يظهر أكثر في أيام الشبورة المائية مع ارتفاع درجات الحرارة في شهر ديسمبر، يناير، فيراير، وتكون عروة شهر أغسطس وسبتمبر أكثر العروات عرضة للإصابة بهذا المرض أيضا مع ارتفاع دراجات الحراره.

وأشار إلى أن أعراض الإصابة على النبات، تظهر على الأوراق القديمة على هيئة بقع صغيره بنية اللون مستديرة ذات حافة بنفسجية حمراء، ثم تجف مركز البقع وتسقط تاركة مكانها ثقوب، وأحيانا تظهر الأعراض على أعناق الأوراق .

ولفت إلى أن الأضرار الاقتصادية على المحصول في حالة الإصابة بهذا المرض، تضعف أوراق النبات التي تعتبر مصنع السكر للنبات، وبالتالي تقل نسبة السكر في المحصول، وأيضا يقل المحصول في حدود 20-25 %، وأضاف بأن طرق المكافحة في حالة ظهور المرض يجب الرش بالمبيدات التالية:

مركب: دايفينوكونازول +ازوكسي ستروبين

مركب: تيبو كونازول

مركب:بيراكلوستروبين

اوالمبيدات الفطرية الموصى بها من قبل وزارة الزراعة المصرية

أو استخدام المبيدات التجاريةالاتية

اميستار، بيليز، كابريديو، كابريوتوب.