شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» يرفض استقالة أمين محافظة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض حزب مستقبل وطن الاستقالة المقدمة من عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، من عضوية الحزب وموقعة كأمين للحزب بمحافظة المنيا .

أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، خلال اجتماع الحزب الأخير بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، رفض الاستقالة المقدمة من «غلاب» واستمراره في موقعة كأمين للمحافظة .

كان «غلاب» أعلن عقب فض الدورة البرلمانية، تقديم استقالة من عضوية الحزب، وموقعة كأمين للمحافظة. قال «غلاب» في تغريدة: «بعد أن انتهى الفصل التشريعي لمجلس النواب، وبعد أن انتهت الانتخابات البرلمانية، تقدمت اليوم باستقالتي من حزب مستقبل وطن، لرغبتي في التفرغ للعمل المجتمعي خلال الفترة المقبلة، وخدمة محافظة المنيا، وأهل ملوي، الأحب إلى قلبي».

أضاف «غلاب»: «بعد 5 سنوات قدمت فيها ما استطعت، وشرفت بأن أكون على رأس حزب مستقبل وطن في محافظة المنيا في نهاية علاقتي بالحياة السياسية، هذا الكيان الوطني الذي أتمنى له كل التوفيق ..أعود الآن إلى جلباب ملوي، وإلى الأرض».

يذكر أن «غلاب» خاص انتخابات 2020، عن حزب مستقبل وطن، عن الدائرة الخامسة وتضم مركز وقسم ملوي، بين 35 مرشحا على 3 مقاعد بالدائرة، وفشل في خوض معركة الإعادة عقب حصوله على 14780 صوتا – وشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية، ثم رئيس اللجنة لمدة عام، بمجلس النواب، ثم أمين لحزب مستقبل وطن بالمنيا.