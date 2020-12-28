شكرا لقرائتكم خبر عن فض حفل زفاف بقويسنا للحد من انتشار فيروس كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، برئاسة خالد النمر، بالتنسيق مع مركز شرطة قويسنا، بفض ومنع إقامة حفل زفاف بشارع الصلايبة مركز قويسنا، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات، وكذا متابعة أعمال غلق المحال التجارية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف برئاسة أشرف الليثي بجولة ليلية لمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة، وكذا المرور على قاعات الأفراح بنطاق المركز والمدينة .

هذا وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات .