شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة مصر الخير البيطرية المجانية تزور قرية الملقطة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصلت القافلة البيطرية المجانية لجمعية "مصر الخير"، الإثنين، إلي قرية الملقطة بأسوان لإجراء الفحص البيطري وعلاج الحيوانات. كان في استقبال القاقلة الدكتور احمد محمد صالح، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسوان، والتي يتم تنظيمها برعاية البنك الأهلي المصري وذلك بقرية الملقطة بابوالريش بحري وتم فحص جميع الحيوانات وإعطاء العلاجات لها. الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405

كانت هذه تفاصيل خبر قافلة مصر الخير البيطرية المجانية تزور قرية الملقطة بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.