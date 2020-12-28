شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تحذر المصريين: «لازم ناخد بالنا.. وإن شاء الله الفترة دى تعدى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن عدد إصابات ووفيات «كورونا» في مصر ما زالت منخفضة مقارنة بدول العالم، لافتة إلى أن النظام الصحي قادر على استيعاب أي زيادات في الإصابات ولكن على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم الجلوس في الأماكن المغلقة.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، أن العالم شهد الأسبوع الماضى أكبر عدد إصابات منذ بداية الجائحة، وقدرت بحوالى 5 ملايين إصابة.

وتابعت: «لازم ناخد بالنا خصوصًا وإننا داخلين على أعياد الميلاد والسنة الجديدة، وإن شاء الله الفترة دى تعدى»، لافتة إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للحد من انتشار الفيروس.

وأشارت إلى أنه لم يتم رصد أي أعراض جديدة للفيروس، منوهة إلى أن مصر استطاعت إدارة الأزمة بتوازن شديد.