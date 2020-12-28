شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطرق والكبارى: 213 ألف سيارة تمر يوميًا من الأوتوستراد للمريوطية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، إن قرار 490 لسنة 88، كان به وجود نسبة لصيانة الطرق، من حصيلة بيع البنزين، وكانت 50% للهيئة العامة للطرق، و50% لوزارة التنمية المحلية، والتعديل في القانون، جعلها بدلا من المناصفة، تكون ثلثى للهيئة، فالحصة كانت 15 قرش ونصف على لتر البنزين، الآن أصبحت 5 قروش.
وأضاف مصطفى، خلال برنامج «حديث القاهرة»، على القاهرة والناس، أن هناك عمل في الطرق والكبارى على أعلى مستوى، والدولة تدعم ذلك بشكل كبير ومتابعة على مدار الساعة، فتوجيهات القيادة السياسية تتجه نحو سرعة الانتهاء من المشروعات، فهناك تحديات في مشروع توسيع الدائرى، ليكون 7 حارات، فحجم المرور في الجزء من الأوتوستراد للمريوطية، 213 ألف سيارة، فكان لابد أن نأخذ إجراء سريع بتوسيع الطريق، وما نعمل به حاليا سينتهى بحسب التخطيط خلال شهر أو أكثر قليل.
وأردف: هناك تعاون بين الهيئة ووزارة التنمية المحلية، فأصبحنا نضع الأولويات مع المحافظين بالنسبة للطرق التي تتبع المحافظات، والطرق التي تصل المحافظات فيما بينهما، فهناك صحيح شكاوى، ولكن بالتأكيد لن نترك أي شكوى، وعملنا في الشرقية بحوالى 200 مليون جنيه لتصليح الطرق هناك، ولن نترك المحليات، بناء على توجيهات الرئيس، حتى يلمس المواطن التغيير.
وكشف أن الطريق الزراعى خطته طموحة، وهناك اتجاه لجعله 4 حارات، وربما تنتهى هذه المشروعات خلال العام المالى الحالى، ثم العام المالى القادم.
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