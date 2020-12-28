شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة الفلك: عام 2021 سيشهد "دربكة" كبيرة فى نصف الكرة الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة عمر خبيرة علم الأبراج والفلك، إن عام 2021 سيشهد الكثير من أعمال العنف الكبيرة فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية، مؤكدة "هيشهد دربكة كبيرة أوى".

وأضافت خبيرة علم الأبراج والفلك، وخلال وجودها ضيفة، اليوم الإثنين، للحديث حول حالة الأبراج فى عام 2021، على برنامج مساء DMC، والذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على فضائية DMC، أن الكواكب ليس بها أى شيء غير طبيعى فى العام الجديد، ولكن يتبقى كوكب "بلوتو" الذى لم يعود إلى موقعه المعتاد، والذى تعنى طاقته الموت أو إعادة الحياة من جديد.

وعلى مستوى الوباء، قالت الدكتورة هالة عمر خبيرة علم الأبراج والفلك، إن الوباء سيتواجد معنا فى العام الجديد، ولكن بأضرار أقل نتيجة الالتزام والوعى بالإجراءات الوقائية.