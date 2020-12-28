شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 5 ملايين و400 ألف أسرة تستفيد من الدعم النقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن 5 ملايين و400 ألف أسرة تستفيد من الدعم النقدى الذى تقدم الوزارة، مضيفة أننا سوف نتوسع فى برنامج حياة كريمة ليشمل 50 مركزا فى جميع المحافظات بالجمهوية.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجه كلمة أخيرة المذاع على قناة on، أن بعض المناطق التى استهدفنا برنامج حياة كريمة كان لارتفاع فرص الاستثمار بها، لافتة إلى أن 10% من المسجلين فى برنامج تكافل وكرامة من المسنين.

وتابعت أن 2 مليون طالب يحصلون على دعم نقدى من الوزارة لمصروفات دراسية، مؤكدة أن دعم تكافل وكرامة سوف يصل بشكل مباشر وغير مباشر لـ 4 ملايين أسرة خلال 2021.

وأوضحت أنه هناك إنشاء 27 وحدة تضامن اجتماعى داخل جامعات مصر، مضيفة أن هناك أطلاق حملة ألفين لاب توب ناطق للمكفوفين الفترة المقبلة، ويتم توسع فى الحضانات وترخيص الحضانات غير مرخصة، وافتتاح الآلاف من الحضانات، وكذلك عمل استراتيجية للعمالة غير منتظمة لمساعدة أولادهم، وتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، وهناك فرص تعليم وتدريب وعمل لضعاف السمع.