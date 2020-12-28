شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الكهرباء " يتدخل لحل مشكلة مواطن من إصدار فاتورة بمبلغ 9 جنيه شهرياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك ، أنه فى إطار العمل على حل مشاكل المواطنين ، تلقى الجهاز شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من إصدار فاتورتي سبتمبر و أكتوبر 2020 بمبلغ 9 جنيه شهرياً ، موضحا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بمراجعة موضوع الشكوى تبين ما يلي :

تم إصدار فواتير 9/2020 بمبلغ 9 جنيه، فاتورة 10/2020 بمبلغ 9 جنيه نتيجة عدم التمكن من الحصول على قراءة العداد.

بتاريخ 18/10/2020 تم تبليغ قراءة فعلية للعداد على دورة 11/2020 من خلال الشركة القائمة بقراءة العدادات بقراءة 77895 ك.و بفارق استهلاك 572 ك.و.س وتم تشريحها على عدد 3 أشهر محاسبة.

تم إجراء معاينة على الطبيعة وتبين أن الوحدة مغلقة.

وأكد الجهاز على ضرورة التأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية قبل السداد، باعتباره حقا من حقوق المستهلك، من خلال مراجعة نمط الاستهلاك الشهرى لقيمة فاتورة الكهرباء من خلال المقارنة مع الفاتورة السابقة بمراعاة الاختلاف في معدل الاستهلاك بين الشتاء والصيف وثبات الأحمال المركبة، مشيرا إلى أنه إذا تم ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلي، قم بقراءة العداد ومقارنتها بخانة القراءة الحالية المسجلة بالفاتورة .

ويوفر الجهاز منافذ لتلقى شكاوى المواطنين وهى

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2 - من خلال الموقع الإلكتروني للجھازwww.egyptera.org -

3_من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي11811شارع صلاح سالم.

4 - من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected] 5 ومن خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 6- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154)