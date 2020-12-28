شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة كاهن من إيبارشية صنبو وديروط والبابا تواضروس يقدم التعازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة القبطية، اليوم الإثنين، وفاة القس بنيامين عزيز، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالمحمودية التابعة لإيبارشية صنبو وديروط، عن عمر قارب 70 سنة، قضى منها نحو 24 سنة فى خدمة الكهنوت.

وذكرت الكنيسة أن الأب المتنيح وُلد يوم 12 أبريل من عام 1951، وتم وسمه كاهنًا يوم 24 فبراير عام 1997، وخدم فى كنائس الشهيد مارجرجس بصنبو، والشهيدة دميانة ببانوب، والقديس الأنبا كاراس بديروط، وكان مسؤولًا عن قداسات راهبات دير السيدة العذراء بديروط،

وتميزت خدمته بنشاطٍ ملحوظ، وخاصة فى مجالى خدمة الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والحرفيين.