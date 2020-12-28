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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة كاهن من إيبارشية صنبو وديروط والبابا تواضروس يقدم التعازى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة القبطية، اليوم الإثنين، وفاة القس بنيامين عزيز، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالمحمودية التابعة لإيبارشية صنبو وديروط، عن عمر قارب 70 سنة، قضى منها نحو 24 سنة فى خدمة الكهنوت.
وذكرت الكنيسة أن الأب المتنيح وُلد يوم 12 أبريل من عام 1951، وتم وسمه كاهنًا يوم 24 فبراير عام 1997، وخدم فى كنائس الشهيد مارجرجس بصنبو، والشهيدة دميانة ببانوب، والقديس الأنبا كاراس بديروط، وكان مسؤولًا عن قداسات راهبات دير السيدة العذراء بديروط،
وتميزت خدمته بنشاطٍ ملحوظ، وخاصة فى مجالى خدمة الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والحرفيين.
وأقيمت صلوات تجنيزه فى كنيسة السيدة العذراء بديروط -مقر المطرانية- فى الواحدة من بُعد ظهر اليوم، واقتصرت المشاركة فيها على عدد من الآباء الكهنة، إلى جانب أفراد أسرة الأب المنتقل فقط، التزامًا بتعليمات الكنيسة، بينما تم بث الصلاة عبر الإنترنت لإتاحة الفرصة لأبنائه ومحبيه لمتابعة الصلوات.
وأوضحت الكنيسة، أن البابا تواضروس الثانى تقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا برسوم أسقف إيبارشية صنبو وديروط ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب المبارك القس بنيامين عزيز ويلتمس عزاءً سمائيًّا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
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