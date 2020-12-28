مياه الشرب بالقاهرة: نعتذر لسكان الزمالك بسبب انقطاع المياه..وتم حل المشكلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، اإن جميع أطقم الشركة تتابع أزمة انقطاع المياه على الأرض فعلياً منذ الأمس، مؤكداً أنه خلال الساعة الفائتة تم التعامل مع الموقف عبر فتح خط مياه اآخر بديل، مؤكداً أن معظم الزمالك الآن بها مياه.
وناشد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON"، قاطني عقارات الزمالك إبلاغ البوابين وحارسي العقارات بفتح مواتير المياه، وقدم الشيمي إعتذاراً لسكان الزمالك قائلا: "صادقين في شكواهم ونحن نعتذر لهم"، مؤكداً أن المياه عادت لمعظم مناطق الزمالك على الأقل في الطابق الأرضي والأول والثاني بدون ااستخدام المواتير ".
وواصل: "أنا بتكلم كلام فني وعلمي وأنا صادق مع ربنا ولا صحة لتخريب بعض المواسير وعدم قدرها على العمل ومافيش حاجة ااسمها ماسورة صغيرة ولا كبيرة المياه شغالة في نفس قطر المواسير وكمية المياه متوفرة في المنازل ".
وأكد أن شكاوى المواطنين في المناطق التي عادت لها المياه من ضعف المياه يعود لطبيعة عودة المياه بعد الانقطاع فى أغلب الاحيان، حيث يكون الاستهلاك مضاعفاً لقيام السكان باستهلاك ااحتياجتهم من المياه، بالإضافة لتخزين كميات آخرى، قائلا:"معروف بعد اانقطاع المياه السكان بيستهلكوا كميات كبيرة وبيحوشوا وده اللى بيخلي الاستهلاك مضاعف وبيضعف وصول المياه في الادوار العليا".
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