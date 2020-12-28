شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرب بالقاهرة: نعتذر لسكان الزمالك بسبب انقطاع المياه..وتم حل المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، اإن جميع أطقم الشركة تتابع أزمة انقطاع المياه على الأرض فعلياً منذ الأمس، مؤكداً أنه خلال الساعة الفائتة تم التعامل مع الموقف عبر فتح خط مياه اآخر بديل، مؤكداً أن معظم الزمالك الآن بها مياه.

وناشد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON"، قاطني عقارات الزمالك إبلاغ البوابين وحارسي العقارات بفتح مواتير المياه، وقدم الشيمي إعتذاراً لسكان الزمالك قائلا: "صادقين في شكواهم ونحن نعتذر لهم"، مؤكداً أن المياه عادت لمعظم مناطق الزمالك على الأقل في الطابق الأرضي والأول والثاني بدون ااستخدام المواتير ".

وواصل: "أنا بتكلم كلام فني وعلمي وأنا صادق مع ربنا ولا صحة لتخريب بعض المواسير وعدم قدرها على العمل ومافيش حاجة ااسمها ماسورة صغيرة ولا كبيرة المياه شغالة في نفس قطر المواسير وكمية المياه متوفرة في المنازل ".

وأكد أن شكاوى المواطنين في المناطق التي عادت لها المياه من ضعف المياه يعود لطبيعة عودة المياه بعد الانقطاع فى أغلب الاحيان، حيث يكون الاستهلاك مضاعفاً لقيام السكان باستهلاك ااحتياجتهم من المياه، بالإضافة لتخزين كميات آخرى، قائلا:"معروف بعد اانقطاع المياه السكان بيستهلكوا كميات كبيرة وبيحوشوا وده اللى بيخلي الاستهلاك مضاعف وبيضعف وصول المياه في الادوار العليا".