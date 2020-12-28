شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المستلزمات الطبية": لو حد عايز أسطوانة أكسجين لكورونا يكلمنى وهوفرها فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إن مشكلة توافر أسطوانات الأكسجين فى طريقها للحل، معلقا على سبب الأزمة: "لا زال هناك تكالب كبير من المواطنين على الأسطوانات للمنازل".

أضاف إسماعيل، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، على قناة الحدث اليوم، أن الفترة السابقة، شهدت زيادة الإنتاج فى أسطوانات الأكسجين لتوفيرها للمرضى فى المستشفيات، متابعا: "لو حد عنده كورونا وعايز أسطوانة أكسجين يكلمني وأنا هوفرها فورا".

وأوضح رئيس شعبة المستلزمات الطبية، أن أسطوانة الأكسجين لا تستخدم إلا تحت إشراف طبى وعلى المواطنين الحذر من عشوائية الاستخدام، متابعا: "نسبة الأكسجين إذا كانت قليلة أو زيادة تضر الرئة".