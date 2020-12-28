"الجاني سينال جزاءه".. أول تعليق من الحكومة بعد مقتل معلم مصري بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن خالص تعازيها لأسرة المدرس المصري "هاني عبدالتواب" الذي قتل في المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزيرة الهجرة في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه سيتم متابعة التحقيق في الحادث بالتنسيق مع السفارة المصرية بالرياض، والتنسيق مع وزارة الطيران المدني المصري لسرعة عودة جثمان إلى أرض الوطن بناء على طلب أسرته، بالتوافق مع مواعيد رحلات الطيران المحددة من المملكة العربية السعودية إلى مصر في الوقت الحالي، عقب انتهاء التحقيقات الخاصة بالقضية الجنائية.

وأكدت مكرم ثقتها في القضاء السعودي وأن الجاني سينال جزاءه وفقًا لقوانين المملكة، داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ولقي "عبدالتواب" مدرس لغة إنجليزية في المرحلة الإعدادية، في الثلاثينيات، حتفه داخل أروقة العناية المركزة، بمستشفى بمدينة الرياض، إثر إصابته بطلق ناري.​