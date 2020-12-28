لتجاوز محنة "كورونا".. رئيس "الإنجيلية" يدعو للصوم آخر 3 أيام في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

دعا الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، جموع الشعب الإنجيلي والكنائس الإنجيلية للصلاة والصوم آخر ثلاثة أيام في سنة 2020 لتجاوز محنة وباء كوفيد-19.

وقال زكي: "رأينا أن نخصص الأيام الثلاثة الأخيرة من هذا العام للصلاة.. إلى الله؛ لأننا نؤمن أن الصلاة قوة مغيرة، وأن الله هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الأحداث والزمن".

وتابع قائلًا: "نصلي بإيمان لله لكي يتدخل، هذا هو رجاؤنا، أن بصومنا وصلاتنا يسمع الله لنا، أشجع كل الناس، كل بطريقته وكل في بيته، أن نصلي ونرفع أعيننا لله"، مؤكدًا أن الله يستطيع أن يفعل الأمر المناسب في الوقت المناسب، هذا هو رجاؤنا.