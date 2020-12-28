محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):
دعا الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، جموع الشعب الإنجيلي والكنائس الإنجيلية للصلاة والصوم آخر ثلاثة أيام في سنة 2020 لتجاوز محنة وباء كوفيد-19.
وقال زكي: "رأينا أن نخصص الأيام الثلاثة الأخيرة من هذا العام للصلاة.. إلى الله؛ لأننا نؤمن أن الصلاة قوة مغيرة، وأن الله هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الأحداث والزمن".
وتابع قائلًا: "نصلي بإيمان لله لكي يتدخل، هذا هو رجاؤنا، أن بصومنا وصلاتنا يسمع الله لنا، أشجع كل الناس، كل بطريقته وكل في بيته، أن نصلي ونرفع أعيننا لله"، مؤكدًا أن الله يستطيع أن يفعل الأمر المناسب في الوقت المناسب، هذا هو رجاؤنا.
كانت هذه تفاصيل خبر لتجاوز محنة "كورونا".. رئيس "الإنجيلية" يدعو للصوم آخر 3 أيام في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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