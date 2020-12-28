"سحل فتاة النزهة وسفاح الجيزة أمام الجنايات خلال أيام".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

إخلاء سبيل المتهمة بسحل "فتاة النزهة"

قررت نيابة النزهة الجزئية، إخلاء سبيل المتهمة بسحل فتاة بدائرة قسم شرطة النزهة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة النزهة" بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وفد حقوقي يتفقد منطقة سجون القناطر الخيرية

نظم قطاع السجون زيارة لوفد من أعضاء المجالس القومية الحقوقية وعدد من منظمات المجتمع المدنى وعدد من الصحفيين ومراسلى وكالات الأنباء والقنوات العربية والأجنبية تفقدوا خلالها منطقة سجون القناطر الخيرية.

بعد 5 سنوات من مقتلهم والتصريح بدفن ضحاياه.. "سفاح الجيزة" أمام الجنايات خلال أيام

تواصل نيابة الهرم تحقيقاتها في جرائم سفاح الجيزة القذافي فراج المتهم بقتل صديقه وزوجته وفتاتين أخرتين ودفنهم في شقتين ببولاق الدكرور ومخزن بالإسكندرية.

دهسهما ميكروباص.. تفاصيل مصرع متهمة ومساعد شرطة أثناء ترحيلها في أكتوبر

صرحت النيابة العامة بالشيخ زايد، بدفن جثماني مساعد شرطة ومتهمة لقيا مصرعهما بعد دهس ميكروباص لهما بالطريق الصحراوي.

"رشوة الشركة المصرية للتنمية الزراعية".. أحكام بالسجن المشدد من النقض لمتهمين

قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية".

النقض: تأييد المؤبد والسجن لمتهمين بالقتل العمد في دمياط

أيدت محكمة النقض، اليوم الاثنين، حكم محكمة جنايات دمياط بالسجن المؤبد للمتهم "م.خ"، والسجن المشدد 10 سنوات لشقيقه "ى.خ"، لاتهامهم بواقعة قتل عمد بدمياط.

سحبتها عدة كيلو مترات.. تفاصيل مصرع فتاة صدمتها سيارة بمدينة نصر

أدلت شقيقة طالبة لقيت مصرعها، أسفل عجلات سيارة مسرعة بأقوالها أمام نيابة مدينة نصر.

وقالت شقيقة المجني عليها "ندى. ا" طالبة جامعية إنها تقيم بمنطقة مدينة نصر، وأن شقيقتها طالبة بجامعة بنها، اعتادت زيارتها كل فترة.

11 يناير.. استئناف المتهمين بقضية "طفل المرور" وأصدقائه على أحكام الإيداع والحبس

حددت محكمة مستأنف الطفل بالقاهرة، اليوم الإثنين، جلسة 11 يناير 2021 لنظر استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل المرور" على الأحكام الصادرة بحقهم.

ضبط ربة منزل ترويج للدعارة "أونلاين" في مدينة نصر

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الآداب، ربة منزل تدير صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب تحت ستار الزواج بمدينة نصر.

لاستكمال المداولة.. مد أجل الحكم على متهم بقضية "أحداث قسم الموسكي"

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاثنين، مد أجل النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم، سبق اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، في القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكي"، لجلسة 30 ديسمبر الجاري، لاستكمال المداولة.

تأجيل إعادة محاكمة مرشد الإخوان محمود عزت في "التخابر مع حماس" لـ 1 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل جلسة إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، لجلسة 1 فبراير.