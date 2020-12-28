السيطرة على حريق بشقة في الطالبية دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا في شقة بمنطقة الطالبية دون خسائر في الأرواح. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بشارع أمين السكري. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء. وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وتم إخماد الحريق قبل امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة.

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