القبض على عاطلين متهمين بقتل مواطن في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين متهمين بقتل مواطن داخل شقته السكنية بمنطقة المطرية. وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بوجود جثة بأحد الشقق السكنية في المطرية. على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين العثور على جثة شخص تعدى عليه عاطلان وفرا هاربين. وكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين، وجاري فحص الجثمان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.

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