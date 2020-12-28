القبض على عاطل لاتهامه بحيازة كمية من الحشيش في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
ألقى ضباط مباحث الجيزة، القبض على عاطل متهم بحيازة مواد مخدرة، في بولاق الدكرور، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة عاطل لمواد مخدرة، وترويجها بين عملائه.
بإعداد كمين للمتهم، ألقى رجال المباحث القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، واعترف المتهم بحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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