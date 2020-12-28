شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه القاهرة» يعلن موعد عودة الخدمة لمنطقة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انتهاء أعمال الإصلاح لكسر خط مياه الشرب بمنطقة أبوالفدا بمنطقة الزمالك.

وأشار الشيمي في بيان، إلى إعادة ضخ المياه لتصل تباعا للمناطق المتأثرة، بعد انتظام الضغوط واتزان الشبكة.

وتابع أن هناك متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكافة القيادات التنفيذية، لكافة مراحل الاصلاح.

وأضاف أنه تم الدفع بـ15 سيارة مياه شرب نقية مجهزة بمواتير لملء خزانات العمارات ذات الارتفاع حتى عشرة أدوار، لتخفيف معاناة المواطنين.

وأوضح أنه حال وجود عكارة بالمياه عند عودتها، ننصح المواطنين بفتح صنبور المياه لمدة 3 دقائق لحين نزول أي شوائب عالقة نتيجة عملية الإصلاح.