شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع المؤشرات السكانية.. ويوجه بتكثيف التوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، لمتابعة الموقف السكاني، واستعراض ومناقشة أهم وأبرز محاور الخطة التنفيذية السنوية، وعرض نتائج الحملات والقوافل الطبية التي يتم تنظيمها بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان لتقديم وسائل تنظيم الأسرة للسيدات، في إطار خطة المحافظة لمواجهة الزيادة السكانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد، جمال محمد عبدالظاهر مدير فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، ورؤساء المدن والجهات المعنية.

أكد المحافظ، على ضرورة تفعيل وتعظيم دور الرائدات الريفيات ومدرسات فصول محو الأمية في حملات التوعية الجماهيرية بأهمية مواجهة الزيادة السكانية، مع استمرار حملات طرق الأبواب لنشر الوعي بين جميع الفئات في القرى المستهدفة، للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

أشار المحافظ، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية وبالتعاون والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية، تعمل على خفض معدلات الزيادة السكانية وتحقيق المستهدف لاستراتيجية الخطة القومية للسكان، مؤكداً أن القضية السكانية واحدة من أهم القضايا القومية التي تعوق حركة التنمية الشاملة وتلتهم كافة محاور التنمية، الأمر الذي يتطلب تضافر وتكثيف كافة الجهود لمواجهة هذه القضية.

استعرض مدير فرع المجلس القومي للسكان، المؤشرات الديموجرافية للمحافظة، وعدد من مؤشرات الصحة الإنجابية، مؤشرات الصحة العامة، الإحصاءات الحيوية للمحافظة، بيانات الأعالة للمحافظة، المؤشرات الجغرافية، مؤشرات الأمية، مؤشرات الحالة العملية، إنجازات الربع سنوي للجهات المقدمة الخدمات لتنظيم الأسرة.