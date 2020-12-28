شكرا لقرائتكم خبر عن «السوبر الجيت» يعلن تكثيف إجراءات مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبرجيت»، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، أعمال تطهير وتعقيم كافة الأتوبيسات والتطهير المستمر لشبابيك التذاكر وأماكن انتظار الركاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا. شددت شركة الاتحاد العربي، على ارتداء الكمامة قبل ركوب الأتوبيسات، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، وتوجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الفيروس. الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405

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