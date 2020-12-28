شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 12 مخالفة لمنشآت غذائية وإعدام 142 كيلو أغذية غير صالحة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمنتجات الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية «إدارة مراقبة الأغذية»، نفذت عدد من الحملات التفتيشية خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن تحرير 12 محضرا مخالفا، منها 4 محاضر مخالفة للاشتراطات الصحية، و8 محاضر عدم وجود شهادات صحية للعاملين بتلك المنشآت.

وأوضح الدكتور على قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، إعدام 142 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 53 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.