شكرا لقرائتكم خبر عن أنجبت منه سفاحًا.. القبض على طالب أولى ثانوي أقام علاقة جنسية مع زميلته في المقطم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحريات مباحث القاهرة، تفاصيل صادمة في مشاجرة نشبت بين عائلتين بمنطقة المقطم، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص، حيث تبين وجود علاقة عاطفية بين طالب في الصف الأول الثانوي وطالبة بالصف الثاني الثانوية تحولت إلى علاقة غير شرعية أسفرت عن إنجاب طفل سفاح.

وكانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقت بلاغًا من إحدى المستشفيات الخاصة، بمنطقة المقطم، بوجود مشاجرة بين عائلتين بمحيط المستشفى، اسفرت عن وقوع اصابات انتقل ضباط مباحث قسم المقطم، وتم ضبط طريفي المشاجرة ونقل المصابين إلى المستشفي.

وبمناقشة وجمع المعلومات تبين، بوجود حمل سفاح نشب من علاقة غير شرعية بين تلميذين، احدهما 14 سنة في الصف الاول الثانوي واخري 15 سنة بالصف الثالث الثانوي.

وقالت التحريات إن أسرتا التلميذين، اكتشفا حقيقة العلاقة بينهما، والحمل وتم الاتفاق بينهما على إجراء زواج عرفي بين التلميذين لحداثة سنهما، واستكملت التلميذة حملها أثناء وجودها في منزل والدها، وفي وقت وضع الجنين نشبت مشاجرة بين الاسرتين على مصاريف الولادة في احد المستشفيات الخاصة بمنطقة المقطم.

القت الأجهزة الامنية القبض على اسرة التلميذين، ووجهت لهما تهمة أخرى وهي هي زواج قاصرين التلميذ وصديقته، وتم تحرير محضر واحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.