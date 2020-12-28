شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «طب بيطري قنا» يعلن حقيقة وجود «سلعوة»..ليس كما يردد البعض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال إبراهيم يوسف مدير الطب البيطري في قنا، إن كلبًا مسعورا عقر عدة أشخاص في المحافظة، وليس سلعوة كما يردد البعض قائلا «مفيش حاجة اسمها سلعوة».
وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، إن الكلب عقر 6 أو 7 أشخاص ولس «سلعوة» كما يروج البعض، موجها رسالة للمواطنين للاطمئنان، حيث تم قتل الكلب المسعور وحصول المصابين على العقار المخصص وحالتهم جيدة.
وأكد إبراهيم يوسف مدير الطب البيطري في قنا، أن أعداد الكلاب الضالة ليست كبيرة في المحافظة، ولا توجد أزمة بخصوص الموضوع، رافضا حالة الذعر التي يتحدث عنها البعض.
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