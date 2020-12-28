شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يواصل حملات التعقيم ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات لمواجهة فيروس كورونا. جرى تكثيف الإجراءات، والتشديد على ارتداء الكمامات، وشددت الإذاعة الداخلية على التنبيه بأهمية ارتداء الكمامة للحماية ومنعا للتعرض الغرامة. الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405

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