شكرا لقرائتكم خبر عن «اعرف عدوك».. استمرار ندوات مواجهة كورونا في مدارس شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الصحة بشمال سيناء تنفيذ ندواتها بالمدارس لمواجهة كورونا تحت عنوان: «اعرف عدوك»، وأكد الدكتور حاسم حمدى، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحى بالمحافظة، أهمية الندوات في القاء الضوء على مخاطر وأضرار كورونا وتحذير المواطنين منها.. خاصة الشباب والعاملين وباقى الفئات من المواطنين، وبالتزامن مع انتشار الموجة الثانية للفيروس.

وأشار إلى انتشار المثقفين الصحيين في مختلف المواقع والأماكن المستهدفة للتوعية بكورونا والإعلان عن خطر الموجة الثانية، والقاء الضوء على خطة الدولة والجهات المعنية في مواجهتها والتحذير منها، وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.

أضاف فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، إن طواقم التثقيف والإعلام الصحى موزعة على المدارس والعديد من الجهات لتكثيف التوعية في مواجهة كورونا، وحث المواطنين على تشديد الاجراءات في مواهة الموجة الثانية من الفيروس، حيث يتولون توضيح أهمية صحة الإنسان والمخاطر التي تواجهه تزامنا مع الموجة الثانية لكورونا وأمراض الشتاء والأمراض المعدية، وحثه على ضرورة الحفاظ على صحته في مواجهة الأمراض، واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية ونشر عدد من النصائح والإرشادات الطبية التي يجب التمسك بها.