شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين كفر الشيخ والأكاديمية الوطنية للتدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف إعداد وتأهيل وتدريب القيادات والكوادر البشرية اللازمة لإدارة الوحدات المحلية ومتابعة أداء مهامها.

أكدت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن كفر الشيخ من المحافظات السباقة لإدراكها قيمة وأهمية الكوادر البشرية، تماشيا مع السياسة العامة للدولة، باعتبار الإنسان أهم مكون اعتنت الدولة المصرية، مشيرة إلى أن التعليم والتدريب وتمكين العامل البشري لأداء وظيفة بصورة أفضل، أحد أهم ركائز التنمية وعوامل النجاح التي ترتكز إليها لإقامة المشروعات القومية العملاقة المختلفة المناحي المتعددة في كافة المجالات، مشيرة إلى إقامة الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع المحافظة لعدة برامج تدريبية لموظفي المحافظة بالأكاديمية كالمسؤول الحكومي المحترف لـ 400 متدرب وبرنامج ديواني كفء لـ 20 متدربا، مؤكدة أنه يتم حاليًا العمل على تصميم خطة لتطوير وإعادة هيكلة مركز التدريب التابع لمحافظة كفر الشيخ.



وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يعتبر الأكاديمية صرح للتدريب لدورها في التغيير من مقومات الموظف والعمل بالكامل؛ وهذا في إطار الشراكة الحالية ما بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية الوطنية والمحافظة، مشيدا بمتدربي برنامج «ديواني كفء» بعد تدريبهم بالأكاديمية خلال الفترة الماضية، ومتدربي دفعة الفريق محمد العصار من «البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة» أثناء تواجدهم بالتدريب الميداني الذي نُفذ بالمحافظة في أكتوبر الماضي، مشدداً على ضرورة الاستفادة من التدريب المُقدم بالمبادرة والعمل على تطبيقه في أماكن عملهم المختلفة؛ باعتبارهم سفراء عن المحافظة والأكاديمية ووزارة التنمية المحلية.



وتفقد محافظ كفر الشيخ والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، موقع تدريب 400 موظف، الالتقاء بهم، كما تفقدوا متحف كفر الشيخ؛ للتعرف على تاريخ المحافظة وما تحويه من آثار، ويتكون المتحف من 3 قاعات عرض رئيسية تعرض قطع أثرية من نتاج حفائر منطقة تل الفراعين وبعض المناطق الأخرى من المحافظة.