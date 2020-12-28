شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التأمين الصحي ببني سويف يتفقد الإجراءات الوقائية لجائحة فيروس كورونا بالإدارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور حسن محمود محمد سليمان، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، بجولة مفاجئة لإدارات الفرع لمتابعة سير العمل بانتظام اللجنة الطبية العامة، للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود تكدس أو تزاحم.

تأتي الزيارة ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحي بالمحافظة تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة الصحة في إطار خطة الدولة لمجابهة جائحة فيروس كورونا، وتوجيهات الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس الإدارة.

وتفقد مدير التأمين الصحي غرف الكشف والصيدليات والمعامل بعيادة السلام يرافقه الدكتورة هبه محمد حسن مدير العيادات، ومحمد سيد عطية رئيس الشؤون المالية والإدارية، للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود أي أعطال بالأجهزة، وتوافر جميع المستلزمات واتباع سياسات مكافحة العدوى.

وأشار مدير عام الفرع إلى أن بمتابعة الخدمة باللجنة الطبية العامة وقت المرور تبين أن عدد كشف دخول خدمة ٢٧ وإجازات مرضية وتقارير حاله ١٤٧، ومتابعة الخدمة بعيادة السلام تبين عدد الممارس ٧٨، وعظام ١٧، وكبد ٣٩، ونساء ١٧، وغدة ٢٩، وقلب ١٣، ورمد ٥٢، ومسالك ١٩، ومعمل ١٧.

ورافق مدير عام الفرع في الجولة الدكتورة رضا محمود مدير إدارة الشؤون الطبية وحنان يوسف مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفنى وأحمد مبارك مدير الشؤون الإدارية.