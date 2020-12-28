شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» بالسويس يكرم «خالد عاطف» لفوزه بالمركز الأول بالمتطوع الأكثر نشاطاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المركز العام للهلال الأحمر المصري، حفل تكريم للمتطوعين احتفالا باليوم العالمي للتطوع، تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس الهلال الأحمر .

من جانبها ذكرت المهندسة فوزية عبدالله رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بالسويس، أن هذا التكريم يأتي استشعارا من المركز العام بالدور الإنساني الذين يقدمه المتطوعين، ولمناقشة بعض الجوانب التي تساعد في الرقي بالعمل التطوعي، لافته إلى أن المتطوعين من الجنسين يحملون هم التطوع والتخصص في نفس الوقت، والعمل يحظى بالتخطيط الذي يسبق كل الفعاليات لمناقشة آليه العمل والتنفيذ في ما يسمى ببنك الأفكار.

وعلى هامش الحفل تم تكريم خالد عاطف، لفوزه بالمركز الأول بالمتطوع الأكثر نشاطاً.

ووجه المتطوع خالد عاطف بالغ شكره لفرع السويس، الذي أتاح له فرصة التطوع لتنمية خبراته وصقل تجاربه واستغلال وقته في مجال خدمة المجتمع والمساهمة على نشر المبادئ الإنسانية للهلال الأحمر .