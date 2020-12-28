شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس معهد البحوث الفلكية يكشف حقيقة تصادم كويكب بالأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هناك شائعات كثيرة على السوشيال ميديا، مؤكدا أنه لا احتمالية لتصادم أى كويكبات بالأرض.

وأكد خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن ربنا خلق الكون بحكمة ولا احتمالية لأى جرم سماوى يصطدم بجرم أخر، موضحا أن أقرب كويكب يمكن أن يقرب من الأرض يكون بمسافة ضعف المسافة بين الأرض والقمر.

وأشار إلى أن هناك مجموعات متخصصة لرصد الأجسام القريبة من الأرض، مضيفا أن أول كسوف للشمس سنراه من مصر سيكون عام 2028.